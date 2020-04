Cats: l'esilarante Honest Trailer del disgraziato musical felino

News Cinema

Guardate cosa si sono divertiti a fare i furfantelli di Screen Junkies con le immagini del film che ha trionfato ai Razzie Awards.

Quante umiliazioni dovrà ancora sopportare il povero Cats prima di finire silenziosamente nel dimenticatoio? Ancora una, a quanto pare. I ragazzacci di Screen Junkies, che snocciolano sempre più spesso irresistibili Honest Trailer di film solitamente noti, hanno deciso di ricordare ancora una volta al mondo dell'intrattenimento quanto la versione cinematografica del celeberrimo musical teatrale di Andrew Lloyd Webber sia stata un'operazione fallimentare.

Il disgraziato nuovo film di Tom Hooper, già regista de Il discorso del Re e Les Misérables, si è già aggiudicato il primato di film meno visto dell'anno ma più costoso, oltre a una pioggia di Razzie Award. L'Honest Trailer che vi mostriamo oggi lo ridicolizza ancora di più, ma si tratta di un video davvero esilarante. I suoi artefici esitavano a confezionarlo, forse per rispetto ai suoi strabilianti interpreti, ma le pressanti richieste da parte dei fan li hanno convinti a mettersi all'opera. Del resto, in tempi duri come quelli che stiamo attraversando, una bella risata fa benissimo al cuore e allo spirito.

E comunque, come accaduto per certe commedie pecorecce italiane, per il regista Tommy Wiseau raccontato da James Franco o per alcuni action con Nicolas Cage, non è detto che Cats un domani non venga improvvisamente rivalutato diventando un cult.