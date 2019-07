Cats: il primo favoloso trailer del musical con Taylor Swift, Jennifer Hudson e Idris Elba

News Cinema

Diretto da Tom Hooper, il film ispirato al famoso musical del West End e di Broadway vede nel cast anche Judi Dench, Ian McKellen e Rebel Wilson.

Finalmente è arrivato, ed è veramente bello e struggente, anche perché accompagnato dalla splendida voce di Jennifer Hudson che canta "Memory". Parliamo del primo trailer di Cats, adattamento cinematografico dell'omonimo musical composto da Andrew Lloyd Webber e presentato in anteprima mondiale, nel 1981, al New London Theatre, dov'è andato in scena per 21 anni. Ispirato alla raccolta di poesie di Thomas Stearns Eliot "Il libro dei gatti tuttofare", è approdato naturalmente a Broadway (nell’83) e ora è finito nelle sapienti mani di Tom Hooper, che ha portato al cinema un altro grande classico del genere: Les Misérables, diventato il celeberrimo film con Hugh Jackman, Russell Crowe e Anne Hathaway.

Cats racconta una notte della tribù di gatti del quartiere di Jellicle che si riuniscono per l'annuale festa da ballo e scelgono il gatto che avrà l'onore di ascendere al loro paradiso, l'Heaviside Layer. Il cast del film è veramente all star e dietro orecchie, baffi e pellicce, si riconoscono i volti di talenti come Judi Dench (Old Deutenoromy), Idris Elba (Macavity), Ian McKellen (Gus The Theatre Cat), Rebel Wilson (Jennyanydots), James Corden (Bustopher Jones), Taylor Swift (Bombalurina). Jennifer Hudson è Grizabella.

L'uscita di Cats, che segna il debutto davanti alla macchina da presa della prima ballerina del Royal Ballet Francesca Hayward (Victoria), è prevista per il 30 dicembre, almeno negli States.