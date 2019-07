Cats: Ecco il trailer in italiano della versione cinematografica del celebre musical

News Cinema

Il film di Tom Hooper, con James Corden, Dame Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellan, Taylor Swift e Rebel Wilson, arriverà nei cinema italiani a Natale prossimo.

Arriverà nei cinema italiani a Natale 2019, periodo perfetto per uno dei più celebri musical della storia del West End e di Broadway.

Parliamo di Cats, versione cinematografica dell'opera musicale di Andrew Lloyd Webber, che ebbe la sua anteprima mondiale al New London Theatre nel 1981 - dove è andato in scena per 21 anni con quasi 9.000 spettacoli!

A dirigere il film è Tom Hooper (Premio Oscar per Il discorso del Re), che aveva già portato sul grande schermo un altro celebre musical, Les Misérables, nel 2012 .

Di Cast, che vede tra i suoi protagonisti James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellan, Taylor Swift, Rebel Wilson e l'esordiente Francesca Hayward è arrivato il primo trailer in italiano:



Cats: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Oltre al successo londinese, il musical basato sul libro di T.S. Eliot "Old Possum's Book of Practical Cats", pubblicato in Italia con il titolo "Il libro dei gatti tuttofare", ebbe grande fortuna anche oltreoceano: nel 1983 la produzione di Broadway ha vinto sette Tony Award, tra cui Miglior Musical, e ha avuto una durata straordinaria di 18 anni.