Cats: ecco il nuovo trailer dell'attesissimo musical felino!

News Cinema

Il film di Tom Hooper, dal musical di Andrew Lloyd Webber, con James Corden, Judy Dench, Jennifer Hudson e Taylor Swift, arriverà nei nostri cinema il giorno di Natale.

Arriverà nei nostri cinema il giorno di Natale Cats, uno dei musical più attesi dell'anno. Diretto da Tom Hooper, l'adattamento cinematografico di uno dei musical teatrali più premiati, amati e longevi del mondo, si rivela con un nuovo, coloratissimo trailer.



Cats: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Ora, come sappiamo, non si giudica un libro dalla copertina, e ci sono sembrate quantomeno ingenerose le critiche riservate in rete alla tecnica con cui sono stati "gattificati" gli attori. Ci può volere un po' per farci l'occhio, ma siamo sicuri che lo spettacolo varrà la pena, specie per chi non ha mai avuto la fortuna di vederlo dal vivo.

Sotto le sembianze feline si muovono tra gli altri Taylor Swift, Dame Judy Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba e Rebel Wilson, oltre all'étoile Francesca Hayward al suo debutto cinematografico. Nel trailer, oltre tutto, non si sente nemmeno una delle celeberrime canzoni del musical, un ulteriore incentivo a vedere il film.

Cats è la versione cinematografica del celebre omonimo musical scritto da Andrew Lloyd Webber e si ispira al libro di Thomas Stearns Eliot Il libro dei gatti tuttofare, una raccolta di poesie del 1939 che racconta il comportamento dei gatti e la loro psicologia. Il film ruota attorno ad un gruppo di gatti del quartiere di Jellicle durante una notte speciale, quando tutta la tribù si riunisce per l'annuale festa di ballo. In questa occasione il leader del gruppo sceglierà il gatto che avrà l'onore di ascendere al paradiso, l'Heaviside Layer e iniziare così una nuova vita.