Cate Blanchett sarà la sorella di Donald Trump nel nuovo film di James Gray Armageddon Time

Si intitola Armageddon Time il nuovo film del regista James Gray ispirato alla sua infanzia, dove ci sarà anche Cate Blanchett nel ruolo della sorella di Donald Trump.

Dopo Ad Astra, il regista James Gray, un tempo noto per i suoi noir urbani, dirigerà quest'autunno Armageddon Time. Nonostante il titolo, non si tratta di un film del filone catastrofico se non in senso metaforico, visto che racconterà l'infanzia e la preadolescenza del regista alla Kew-Forest School nel Queens newyorkese. Ed è proprio Gray ad annunciare a Screen Daily che nel film ci sarà il premio Oscar Cate Blanchett nel ruolo della sorella di Donald Trump, in un episodio realmente avvenuto:

Cate Blanchett interpreterà la sorella di Donald Trump, che è la frase più bizzarra che io abbia mai detto. Farà solo tre pose, lo fa come favore personale. Deve pronunciare un discorso molto lungo, è un momento eccezionale. Ho cercato di ricreare il suo vero discorso a memoria nel miglior modo possibile.

Ma perché James Gray da ragazzino ha incontrato la sorella di Donald Trump (non ha detto quale delle due, Maryanne o Elizabeth) e l'ha inserita nel suo film? L'ex presidente americano ha frequentato la stessa scuola del regista, e la sorella venne a visitarla e a tenere un discorso agli studenti. Discorso che, evidentemente, è rimasto molto impresso nella mente dell'allora dodicenne Gray. Nel cast sono confermati i nomi che circolano dall'anno scorso, ovvero Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland e Anne Hathaway. Del resto fin dall'inizio della sua carriera, il regista ha potuto contare per i suoi film su autentiche star.

Sono anni che James Gray lavora a questo progetto molto personale, che ha annunciato la prima volta nel 2019. Come ha dichiarato all'epoca:

È semplicemente una storia autobiografica di quando avevo 12 anni, nell'autunno del 1980 a New York, sul mio miglior amico e sul mio rapporto con lui, e quando mi trasferii da una scuola pubblica a una privata e la nostra relazione in questo modo fu distrutta. È una storia di famiglia, ma in un certo senso è una storia d'amore tra me e il mio miglior amico, che non rividi mai più quando cambiai scuola. E c'è l'idea di fare un film su come la classe sociale e il razzismo ci divisono, perché il mio amico era nero.