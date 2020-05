Cate Blanchett sarà in Borderlands, nuovo fantasy di Eli Roth

News Cinema

Attrice e regista hanno già realizzato Il mistero della casa del tempo.

Cate Blanchett è entrata in trattative per interpretare il ruolo di Lilith in Borderlands, adattamento cinematografico del famoso videogioco per console. Il progetto sarà diretto da Eli Roth, con cui l’attrice ha già collaborato due anni fa grazie al fantasy Il mistero della casa del tempo.

Le riprese del progetto targato Lionsgate dovrebbero cominciare entro la fine dell’anno. Borderlands è ambientato in un futuro lontano in cui quattro cacciatori di tesori si recano sul pianeta Pandora per entrare in possesso di una preziosa tecnologia aliena. Per farlo dovranno scontrarsi con la popolazione del pianeta ma anche evitare che il tesoro entri in possesso di un potente corporazione. Lilith è una donna con poteri straordinari derivati dall’avere il DNA di una sirena.

Vincitrice di due Oscar grazie a The Aviator di Martin Scorsese e Blue Jasmine di Woody Allen, Cate Blanchett sarà prossimamente protagonista di Nightmare Alley, nuovo noir diretto da Guillermo Del Toro. Insieme a lei troveremo anche Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe e Richard Jenkins. Poi l’attrice dovrebbe impersonare la mitica Lucille Ball in Lucy and Desi, biopic la cui sceneggiatura porterà la firma di Aaron Sorkin.