Cate Blanchett protagonista dell'adattamento di Borderlands per Eli Roth

Dopo Il mistero della casa del tempo, Cate Blanchett torna a lavorare con Eli Roth nell'adattamento della saga videoludica Borderlands.

Una bella notizia per i videogamer appassionati della saga di Borderlands: sarà niente meno che Cate Blanchett a interpretare Lilith nell'adattamento cinematografico. A dirigerla sarà ancora una volta Eli Roth, con cui l'attrice australiana ha già lavorato in Il mistero della casa del tempo nel 2018.

Lilith è una sirena e ladra leggendaria, con poteri magici. E non è nemmeno questo l'unico nuovo progetto della bravissima attrice, che sarà anche protagonista di Armageddon Times di James Gray e Don't Look Up di Adam McKay. La saga di Borderlands ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo: solo Borderlands 2 ne ha vendute ben 22 milioni, il che ne fa un titolo record per quel che riguarda la 2K. Borderlands 3 è uscito a dicembre 2019 e al momento ha venduto 8 milioni di copie.

Sono molto fortunato - ha commentato Roth - ad avere la fantastica Cate Blanchett in Borderlands. Abbiamo collaborato in modo incredibile in Il mistero della casa del tempo, e credo che non si sia niente che lei non sappia fare. Dal dramma alla commedia e ora all'action, Cate fa cantare ogni scena. Lavorare con lei è il sogno di ogni regista e mi sento davvero fortunato a poterlo fare di nuovo su scala molto più grossa. Tutti danno il massimo con Cate, e io so che insieme creeremo un altro personaggio iconico nella sua già leggendaria carriera.

E ci crediamo: siamo certi che neanche nei suoi sogni più audaci il regista di Hostel avrebbe mai potuto immaginare di dirigere per ben due volte un'attrice 6 volte candidata all'Oscar e due volte vincitrice del premio.