Cate Blanchett e Jack Black nel primo trailer dell'horror per ragazzi The House With A Clock In Its Walls

Cosa ci fanno Cate Blanchett e Jack Black in un film diretto dall'ex enfant terrible del cinema horror, Eli Roth?

No, non è l'inizio di una barzelletta. Il film esiste davvero e si chiama The House With A Clock In Its Walls, che poi è l'adattamento di un omonimo romanzo gotico-fantastico per ragazzi scritto da John Bellairs nel 1973: ed ecco che allora tutto si spiega.

La storia del film è quella di un giovane orfano di nome Lewis Barnavelt che va a vivere con uno zio, che si rivela essere uno stregone. Il ragazzo di ritova così catapultato in un mondo magioc e pericoloso, dove scopre anche un orologio che ha il potere di segnare la fine del mondo.

Previsto per le sale per il 21 settembre prossimo The House With A Clock In Its Walls è stato sceneggiato da Eric Kripke, e questo è il suo primo trailer in versione originale.

The House with a Clock in its Walls: Il Trailer Ufficiale del Film - HD