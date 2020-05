Cate Blanchett affiancherà Jennifer Lawrence in Don't Look Up

News Cinema

La commedia satirica targata Netflix sarà diretta da Adam McKay.

Protagonista di Don’t Look Up, nuovo lungometraggio diretto da Adam McKay e prodotto da Netflix, sarà una coppia di star assolute nonché attrici dal talento cristallino. La già annunciata Jennifer Lawrence sta infatti per essere ufficialmente affiancata niente meno che da Cate Blanchett, entrata in trattative per il ruolo di co-protagonista. La commedia satirica come già noto racconterà la storia di due astronome non propriamente al top della loro professione che scoprono un asteroide che distruggerà la Terra in sei mesi. Le due scienziate decidono allora di intraprendere un tour mediatico per avvertire la popolazione della fine imminente. Lo stesso regista Adam McKay ha paragonato il progetto a film impregnati di satira socio-politica come Il dottor Stranamore e Quinto potere. Le riprese sarebbero dovute cominciare lo scorso aprile ma sono state rimandate a tempo indeterminato a causa della pandemia di Coronavirus.

Pochi giorni fa abbiamo dato notizia che la Blanchett tornerà a essere diretta da Eli Roth in Borderlands, mentre la Lawrence verrà lavorerà con Paolo Sorrentino in Mob Girl. Insieme il trio Blanchett/Lawrence/Mckay ha vinto ben quattro Oscar e collezionato quindici nomination: la Blanchett ha ottenuto due statuette per The Aviator (non protagonista) e Blue Jasmine; Jennifer Lawrence ha vinto l’Oscar per Il lato positivo, mentre McKay l’ha ottenuto per la sceneggiatura de La grande scommessa.