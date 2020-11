Castle Freak: arriva il remake dell'horror di Stuart Gordon - Guarda il trailer

News Cinema

Questa volta il castello ereditato da una ragazza americana cieca non è più in Italia, ma in Albania. L'orribile mostro assetato di sangue che ne abita le segrete, però, è ancora lì che la aspetta.

Era il 1995 e Stuart Gordon, il regista di horror di culto come Re-Animator, From Beyond e Il pozzo e il pendolo, arrivava in Italia per girare, nei pressi di Terni, un film intitolato Castle Freak. Vagamente ispirato da un racconto di H.P. Lovecraft, "L'estraneo", e debitore di molte atmosfere del gotico italiano degli anni Sessanta, raccontava la storia di un uomo americano che ereditava da un lontano parente un castello in Italia, e che partiva quindi alla volta del nostro paese con la moglie e la figlia cieca. Lì ad aspettarli, nelle segrete del castello, c'era però una creatura mostruosa assetata di sangue.

Oltre a un giovane Luca Zingaretti in un ruolo secondario, in quel film c'era tra i protagonisti anche Barbara Crampton, attrice feticco di Gordon. E proprio lei figura come produttrice di un remake di Castle Freak che negli Stati Uniti debutterà in streaming il prossimo 4 novembre, e che speriamo di poter vedere presto anche in Italia.

Nel nuovo Castle Freak Rebecca è una ragazza rimasta cieca in seguito a un incidente d'auto che riceve in eredità da una madre a malapena conosciuta un castello in Albania. La ragazza decide quindi di partire alla volta dell'Europa con degli amici, nella speranza di riconciliarsi con un passato che non ha moi conosciuto e con una madre che apparentemente l'aveva abbandonata. Quando però gli avvenimenti nel castello si fanno strani, e i suoi amici cominciano a morire, Rebecca dovrà scoprire la misteriosa storia della sua famiglia prima di diventare anche lei una vittima del castello.

Castle Freak è stato scritto da Kathy Charles e diretto da Tate Steinsiek. Nel cast troviamo Clair Catherine, Jake Horowitz, Chris Galust e Emily Sweet.