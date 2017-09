Casey Affleck protagonista di Stoner per la regia di Joe Wright

Casey Affleck, fresco di Oscar per Manchester By the Sea, ha accettato di interpretare Stoner, adattamento del romanzo omonimo scritto nel 1965 da John Edward Williams, per la regia di Joe Wright, a sua volta in odore di Oscar per il suo L'ora più buia, nelle nostre sale da gennaio.

La vicenda racconta di William Stoner, uomo di umili origini, negli Stati Uniti di fine Ottocento. Mandato dalla sua povera famiglia di contadini del Missouri a studiare scienze agrarie, lascia la facoltà per passare a letteratura, cercando una vita diversa, dedicata alle arti e a frequentazioni completamente diverse. Le numerose delusioni lo porteranno tuttavia a riavvicinarsi alle sue radici, in un percorso di solitudine.

Il progetto profuma di cinema indipendente, al punto che è coprodotto da Jason Blum della Blumhouse, specialista nel ricavare il massimo degli incassi col minimo budget (ultimo trionfo è stato Get Out - Scappa). Wright sembra ben avviato per lasciarsi alle spalle il flop di Pan.