Casey Affleck non presenterà l'Oscar per la miglior attrice

Casey Affleck, vincitore lo scorso anno dell'Oscar come miglior attore protagonista per Manchester By the Sea, non presenterà come da tradizione il premio per la miglior attrice alla cerimonia del 2018. O meglio, proprio non parteciperà alla serata.

La presenza di Affleck avrebbe potuto infatti essere "problematica" poiché proprio durante la scorsa stagione dei premi uscirono fuori delle accuse di condotta inappropriata, risalenti alla lavorazione di I'm Still Here, il documentario che Affleck diresse e che aveva come protagonista il suo amico e cognato Joaquin Phoenix. Due donne intentarono infatti cause civili contro di lui per molestie sessuali. Affleck negò qualsiasi accusa, che alla fine non arrivò neppure in tribunale e venne archiviata. Alcuni però hanno già iniziato a criticare la possibile presenza dell'attore alla prossima cerimonia degli Oscar, e così il chiamato in causa si è definitivamente tirato indietro.

In risposta alla rinuncia di Casey Affleck un portavoce dell'Academy ha rilasciato una dichiarazione, affermando che "si apprezza la volontà di mantenere l'attenzione sullo show e sul grande lavoro fatto quest'anno."