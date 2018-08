Casey Affleck interpreterà e produrrà il dramma sportivo Fencer

Casey Affleck produrrà e reciterà nel dramma sportivo Fencer, il quale racconterà di una giovane atleta che dovrà suo malgrado affrontare i propri demoni dell'infanzia al fine di entrare nella squadra olimpionica di scherma. A dirigere il film sarà Jasmine McGlade, venuta alla ribalta come produttrice di La La Land di Damien Chazelle. La regista ha scritto anche la sceneggiatura di Fencer. Non è ancora stato annunciato quale ruolo verrà interpretato da Affleck nel film.

Vincitore dell'Oscar per Manchester by the Sea, Casey Affleck aveva già ottenuto una prima candidatura come non protagonista per L'assassinio di Jesse James. Tra le altre memorabili performance della sua carriera ricordiamo anche quella in Gone Baby Gone, esordio alla regia di suo fratello Ben.

Prossimamente vedremo l'attore in The Old Man and the Gun, annunciata ultima performance del leggendario Robert Redford, poi in un film per la TV diretto da Alfonso Cuaron e infine nel personaggio di Lewis Merriweather in un altra produzione per il piccolo schermo, Lewis and Clark.