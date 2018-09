Cary Joji Fukunaga è il regista scelto per dirigere Bond 25

Non era uno dei nomi presenti nella shortlist che veniva data per certa fino a qualche giorno fa, ma è sicuramente un nome che non mancherà di catalizzare su di sé un certo interesse.

Il nome è quello di Cary Joji Fukunaga, che è stato scelto dalla produzione per sostituire il dimissionario Danny Boyle e dirigere Bond 25, il nuovo film che vedrà Daniel Craig nei panni elegantissimi dell'agente di Sua Maestà britannica noto come 007.

Secondo quanto comunicato da Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e dallo stesso Craig, produttori del film, Bond 25 entrerà in produzione il 4 marzo del 2019 ed ha una data d'uscita fissata per il 14 febbraio del 2020.

Il copione, come da notizia dei giorni scorsi, sarà firmato da Neal Purvis e Robert Wade, dal 1999 sceneggiatori fissi della serie.

Regista di film come Sin Nombre, Jane Eyre e il Beasts of No Nation che è stato il primo film Netflix presentato a un grande festival internazionale (Venezia), Fukunaka è noto forse soprattutto per aver diretto la prima stagione della serie tv True Detective, quella interpretata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, mentre proprio su Netflix sta per debuttare una nuova serie da lui creata e diretta: Maniac, che vede protagonisti Emma Stone e Jonah Hill.