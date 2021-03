Cary Fukunaga porta al cinema il fumetto cyberpunk Tokyo Ghost

News Cinema

Per la Legendary Pictures il regista di No Time to Die, Cary Fukunaga, porterà al cinema il fumetto della Image Comics, "Tokyo Ghost".

L'anno scorso avevamo parlato di un film sulla bomba di Hiroshima che sarebbe stato diretto da Cary Fukunaga e scritto da Tom Stoppard. Come a volte accade, quel progetto pare al momento accantonato in favore di altro. Oggi sappiamo infatti che il regista di No Time To Die (a ottobre al cinema, salvo nuovi spostamenti) porterà al cinema un adattamento del fumetto cyberpunk della Image Comics, Tokyo Ghost, per la Legendary.

Tokyo Ghost, di Rick Remender e Sean Gordon Murphy, è ambientato nel 2089, quando l'umanità è totalmente dipendente dalla tecnologia come mezzo di evasione dalla realtà. Debbie Decay e Led Dent lavorano nelle Isole di Los Angeles e ottengono un incarico che li porterà nell'ultimo posto sulla Terra ancora libero dalla tecnologia: la nazione giardino di Tokyo.

Remender, che ha lavorato coi fratelli Russo come co-creatore e showrunner della serie di fantascienza Deadly Class, adatterà la storia per il grande schermo, mentre Cary Fukunaga sarà anche produttore del film. Al momento il regista è impegnato a dirigere i primi tre episodi della serie di Apple, Masters of the Air.