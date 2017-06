Cars 3 primo al boxoffice USA, Wonder Woman tiene molto bene

Cars 3 ha conquistato la vetta del boxoffice americano al suo primo weekend di programmazione con circa 53 milioni di dollari d'incasso. Un bottino soddisfacente eppure più basso rispetto ai primi due episodi del franchise Pixar, capaci entrambi di superare i 60 milioni nei primi tre giorni nei cinema. Bisogna dire però che il film d'animazione ha avuto un degnissimo avversario in Wonder Woman, che al terzo weekend è riuscito ancora a guadagnare 40 miilioni, per un incasso totale di 274 nei soli Stati Uniti: un risultato probabilmente sopra le aspettative ma a nostro avviso decisamente meritato.

Al terzo posto All Eyez on Me, biopic dedicato al rapper Tupac Shakur, assassinato nel 1996. Il film ha ottenuto un solidissimo bottino di 27 milioni di dollari. Benino è andato anche l'horror con squali 47 Meters Down, che ha racimolato 11 milioni e il quinto posto in classifica.

Tra le delusioni del weekend invece dobbiamo segnalare La mummia, che al secondo tentativo ha guadagnato un quarto posto e "soltanto" altri 13 milioni per un icnasso totale di 56. Pochini in America, difficilmente il film supeterà quota 100. C'è da dire che però il prodotto della Dark Universe con Tom Cruise sta andando molto meglio a livello internazionale, dove ha già preso più di 230 milioni. Bassino anche l'esordio al botteghino di Scarlett Johansson e del suo Crazy Night, soltanto settimo con 8 milioni.