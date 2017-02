Cars 3 ha un nuovo trailer "next generation"!

Cars 3 si avvicina a tutta velocità: sarà in sala a giugno negli States e il 14 settembre da noi, mostrandosi oggi con un nuovo trailer, particolarmente adrenalinico. Non si sa ancora nulla di ufficiale sulla storia, ma da quello che vediamo nelle sequenze pare che Saetta McQueen dovrà affrontare un'amara verità: rispetto alle auto moderne, ormai è obsoleto. Saprà rialzarsi dopo aver realizzato il baratro che ha di fronte? Da qualche mese Disney e Pixar stanno seguendo una strategia di marketing diversa dal solito per questo lungometraggio, insistendo sull'azione e l'atmosfera leggermente più cupa, a discapito di caratterizzazioni buffe e allegria caotica.

Tra qualche mese potremo verificare di persona se Cars 3, diretto dallo storyboard artist Brian Fee, sarà in effetti così diverso dagli altri capitoli.