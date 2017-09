Cars 3 debutta in testa al boxoffice italiano del weekend

Cars 3 debutta al primo posto al boxoffice italiano del weekend: il lungometraggio di animazione Pixar parte con 3.483.000 euro e una media per sala di 4.600 euro per 757 copie in circolazione. C'è da domandarsi se riuscirà a fare i grandi numeri che l'animazione in questo periodo registra in Italia, ma va sottolineato che nel mondo per ora il film è fermo a 357 milioni di dollari d'incassi (Cars 2 ne portò a casa 562).

I grandi numeri invece senz'altro li ha fatti Cattivissimo me 3 dell'Illumination Entertainment: alfine spodestato dal primo posto, scende al secondo con 1.050.000 euro e un totale italiano favoloso di 16.500.000 euro. In tutto il mondo il ritorno di Gru e dei Minion ha incassato ormai 1.014.000.000 di dollari. Su 80 milioni di costo. Definirlo l'ennesimo successo dell'azienda è il minimo.

Terza posizione per un'altra new entry, questa volta dal vero: parliamo di Tom Cruise, nuovamente nei panni di un personaggio ambiguo, dopo il recente La Mummia. Ci riferiamo a Barry Seal - Una storia americana, che approda nelle nostre sale con un primo weekend da 1.015.000 euro.

Al quarto posto, caduta dal secondo, c'è la ricostruzione storica del Dunkirk di Christopher Nolan, film bellico più visionario che epico, che questa settimana porta a casa altri 928.000 euro. Il risultato italiano di Dunkirk ammonta quindi a 7.515.000. Nel mondo Dunkirk è arrivato a 500 milioni di dollari (su 100 di costo).

L'ultimo gradino della top five spetta al film concerto / documentario David Gilmour Live at Pompeii, che in cinque giorni ha registrato comunque la non modica cifra di 714.000 euro.



