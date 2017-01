Carrie Fisher NON sarà ricreata in digitale per Episodio IX

C'è ancora del cuore nel mondo dei blockbuster: una Carrie Fisher ricreata in digitale per Star Wars Episodio IX non è un'opzione. Lo ha smentito con un inaspettato comunicato stampa ufficiale la stessa Lucasfilm/Disney. Inaspettato, perché la major notoriamente lascia correre su ogni voce, ma a quanto pare qualcuno questa volta non ha voluto che il rumor prendesse piede. Ci piace pensare che sia stata Kathleen Kennedy, Presidente della Lucasfilm, a prendersi la responsabilità di evitare l'escamotage tecnico. E' una grossa responsabilità, perché ciò comporterà una sostanziale riscrittura di Star Wars: Episodio 9, in uscita nel Natale 2019, per aggirare l'ostacolo. Ad ogni modo, ecco il testo completo del comunicato stampa.

"Normalmente non reagiamo alle teorie dei fan o della stampa, ma sta circolando una voce che vorremmo affrontare. Vogliamo rassicurare i nostri fan: la Lucasfilm non ha in programma di ricreare digitalmente la performance di Carrie Fisher nei panni della Principessa / Generale Leia Organa.

Carrie Fisher era, è e sempre sarà una parte della famiglia Lucasfilm. Era la nostra principessa, il nostro generale e, cosa più importante, la nostra amica. La sua scomparsa ancora ci fa male. Acclamiamo il suo ricordo e l'eredità della Principessa Leia, e ci sforzeremo sempre di onorare tutto ciò che ha dato a Star Wars."