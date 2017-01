Carrie Fisher in una scena tagliata di Star Wars VII: il Risveglio della Forza

Sarà forse anche per lo shock legato alla morte immediatamente successiva di sua mamma Debbie Reynolds, ma in ogni caso su Internet non accenna a diminuire l'ondata di cordoglio per quella di Carrie Fisher, leggendaria principessa Leia di Star Wars ma anche molto altro, come testimoniano i suoi libri, i suoi articoli, il suo lavoro da script-doctor.

Oggi emerge dalle profonde profondità della Rete una scena tagliata di Star Wars VII: il Risveglio della Forza, il film di J.J. Abrams nel quale l'attrice tornava a interpretare il ruolo che l'ha resa un'icona pop destinata a durare per sempre, seppur non più solo principessa ma divenuto addirittura generale.

Nella scena, nei panni del Generale Organa, Carrie Fisher cerca di inviare un messaggio al Senato Galattico, e pronuncia una battuta che è una chiara strizzata d'occhio alla sua travagliata storia personale: "Not all the senators think I'm insane. Or maybe they do. I don’t really care," ovvero, "Non tutti i senatori pensano sia pazza. O forse lo pensano. Non me ne importa proprio niente."

La potete vedere qui di seguito.