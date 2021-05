Carrie Fisher, il cammeo a sorpresa in Dishonored ricordato in un documentario

News Cinema

Un documentario di Noclip sulla realizzazione dell'apprezzato videogioco Dishonored ricorda l'originale cammeo vocale che registrò la compianta Carrie Fisher.

Chi ha giocato e amato nel 2012 il primo capitolo della saga videoludica Dishonored di Arkane Studios e Bethesda dovrebbe conoscere una sorpresa celata nel suo codice: uno spiritoso cammeo vocale di Carrie Fisher, ricordato ora nel documentario The Making of Dishonored dei NoClip, specialisti in approfondimenti e inchieste sull'industria dei videogiochi. Il film è come sempre disponibile gratuitamente su YouTube.

Dishonored, come si attiva il cammeo di Carrie Fisher nel gioco

Per attivare la partecipazione dell'indimenticata "Leia" in Dishonored, il giocatore nella settima missione ("Ritorno alla torre") doveva pensare di uccidere un disarmato addetto alla propaganda radiofonica del regime, contro cui si combatte nel gioco. A quel punto gli annunci diffusi dagli altoparlanti cambiavano voce, e quella voce apparteneva proprio a Carrie Fisher! Una chicca, o come si dice modernamente un "easter-egg" non disprezzabile. Nel documentario il game director Harvey Smith spiega come interagirono con l'attrice: "Le dicemmo che doveva dare l'idea nella voce che le cose cominciassero ad andar male, come se non sapesse bene cosa fosse stata chiamata a fare, cercando di darsi un contegno e facendo buon viso a cattivo gioco." Non era immediato pensare di stroncare un inerme speaker radiofonico solo per principio ideologico (e l'interessato pregava il giocatore di risparmiarlo!), perciò non è facile che tutti gli utenti abbiano sperimentato la trovata... o abbiano capito a chi appartenesse la voce sostituiva. Potete ascoltare su YouTube alcune battute di Carrie Fisher in Dishonored, mentre qui in basso c'è l'embed al documentario vero e proprio.