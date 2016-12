Carrie Fisher ha avuto un attacco di cuore ed è stata ricoverata in terapia intensiva

Nel volo che la stava portando da Londra a Los Angeles poche ore fa Carrie Fisher ha avuto un attacco di cuore. Suo fratello Todd Fisher ha comunicato alla Associated Press che l'attrice è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva un ospedale di Los Angeles, l'UCLA Medical Center, dove le sue condizioni sono state stabilizzate. L'uomo non si è voluto soffermare a discutere altri dettagli riguardo ciò che è successo in volo. Carrie Fisher, 60 anni, avrebbe cominciato ad accusare il malore proprio pochi minuti prima dell'atterraggio.

Nessuno dei servizi ospedalieri ha rilasciato dichiarazioni riguardo le attuali condizioni della Fisher. Erik Scott, il portavoce del Los Angeles Fire Department ha dichiarato che "Alle ore 12.11 del pomeriggio il dipartimento ha risposto a una chiamata del LAX (Aeroporto di Los Angeles) per un paziente in arresto cardiaco." Scott ha continuato: "I vigili del fuoco hanno provveduto tempestivamente al supporto medico e trasportato il paziente in un ospedale vicino."

Alicia Hernandez, agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, avrebbe dichiarato che al momento dell'arrivo della polizia al Terminal 7 i paramedici stavano praticando il massaggio cardiaco alla Fisher. Alcuni passeggeri che hanno assistito al malore dell'attrice hanno parlato di momenti di enorme tensione.

Un comunicato della United Airlines riporta: "Il personale medico ha incontrato il volo della United 935 proveniente da Londra appena arrivato a Los Angeles dopo che l'equipaggio ha segnalato che un passeggero aveva perso conoscenza."