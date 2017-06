Carrie Coon "passa" al cinema grazie a Widows di Steve McQueen

Carrie Coon è senza dubbio uno dei volti più interessanti ed espressivi che la televisione americana ha scoperto negli ultimi anni. A dimostrarlo le tre stagioni di una serie emozionante come The Leftovers, di cui è protagonista, e l'ultima di Fargo, appena andata in onda.

Adesso l'attrice comparirà anche sul grande schermo, precisamente nell'heist thriller di Steve McQueen Widows. La Coon raggiunge così un cast d'eccezione composto tra gli altri da Viola Davis, Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duvall, Garret Dillahunt e Michelle Rodriguez.

La storia riguarda le moglie di tre rapinatori uccisi in un colpo fallito che decidono di rimettere in piedi l'attività dei mariti, aiutate da uan quarta donna. A scrivere la sceneggiatura di Widows insieme a McQueen c'è Gillian Flynn, scrittrice di successo che per David Fincher ha adattato al cinema il suo romanzo Gone Girl - L'amore bugiardo.

Carrie Coon girerà poi un altro film molto ma molto atteso, The Papers di Steven Spielberg, che vede protagonisti niente meno che Tom Hanks e Meryl Streep.