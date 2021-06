Carpignano e gli altri film, italiani e non, protagonisti della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2021

News Cinema

Quattro film italiani, fra cui l'atteso A Chiara di Jonas Carpignano, saranno presentati in una Quinzaine des Réalisateurs aperta dal nuovo film di Emmanuel Carrère.

Jonas Carpignano torna al Festival di Cannes. Il suo terzo film, A Chiara, capitolo conclusivo della sua "trilogia gioiese", sarà proiettato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs, dove quattro anni fa aveva già presentato A Ciambra, realizzato con il supporto di Martin Scorsese (produttore esecutivo) e vincitore del David di Donatello alla migliore regia e al miglior montaggio. Una co-produzione tra Italia, Francia e Svezia, A Chiara è prodotto da Stayblack con Rai Cinema, Haut et Court, Arte France Cinéma e con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Eurimages, CNC.

"È un onore per me presentare questo film a Cannes - ha dichiarato Jonas Carpignano - Sono grato alla Quinzaine per averlo selezionato, e ancora più grato al cast e alla troupe per il loro lavoro che ha permesso di portare questa storia sullo schermo. Non vedo l'ora che il pubblico veda il film e scopra l'interprete principale che ne è il fulcro. Vedere Swamy Rotolo diventare Chiara è stato per me una grande gioia. Niente mi rende più felice che immaginare lei e la sua famiglia a Cannes".

La trama di A Chiara

La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. È un'occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per sé stessa.

Gli altri tre film italiani alla Quinzaine

Non solo A Chiara, ma ci saranno altri tre film italiani alla Quinzaine di quest'anno: Re Granchio, di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, una coproduzione italo-argentina; il documentario Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher, un viaggio per l'Italia dei giovani e della scuola e infine Europa del fiorentino Haider Rashid, il viaggio lungo la "rotta balcanica" di un giovane iracheno in cerca di fortuna nel vecchio continente.

I film più del programma della Quinzaine des Réalisateurs

La storica sezione di Cannes, quest'anno sarà aperta dal nuovo film dello scrittore Emmanuel Carrère, Ouistreham, con Juliette Binoche, che segna il ritorno alla regia del grande scrittore francese ed è tratto dal celebre romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas. Protagonista è una scrittrice "infiltrata" per mesi tra le donne delle pulizie del ferryboat che attraversa la Manica, donne costrette spesso a lavorare in condizioni disumane e al di fuori di ogni regola. Il film sarà distribuito in Italia da Teodora Film.

Ecco tutti i titoli della sezione

A Chiara di Jonas Carpignano

1h38

A Night of Knowing Nothing di Payal Kapadia

1h30 – Opera prima

Ali & Ava di Clio Barnard

1h35

Clara Sola di Nathalie Álvarez Mesen

1h48 – Opera prima

De bas étage (A Brighter Tomorrow) di Yassine Qnia

1h26 – Opera prima

Diários de Otsoga (Journal de Tûoa, The Tsugua Diaries) di Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro

1h41

El empleado y el patron (L’Employeur et l’Employé, The Employer and the Employee) di Manuel Nieto Zas

1h46

Entre les vagues (The Braves) di Anaïs Volpé

1h39

Europa di Haider Rashid

1h15

Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi et Alice Rohrwacher

1h45

Întregalde di Radu Muntean

1h44

Jadde khaki (Hit the Road) di Panah Panahi

1h33 – Premier film

Les Magnétiques (Magnetic Beats) di Vincent Maël Cardona

1h38 – Premier film

Luaneshat e kodrës (La Colline où rugissent les lionnes, The Hill where Lionesses Roar) di Luàna Bajrami

1h23 – Premier film

Medusa di Anita Rocha da Silveira

2h07

Mon légionnaire (Our Men) di Rachel Lang

1h46 – Film de Clôture

Murina di Antoneta Alamat Kusijanović

1h32 – Opera prima

Neptune Frost di Saul Williams et Anisia Uzeyman

1h45

Ouistreham (Between Two Worlds) di Emmanuel Carrère

1h47 – Film d'apertura

Re Granchio (La Légende du Roi Crabe, The Tale of King Crab) di Alessio Rigo di Righi e Matteo Zoppis

1h30

Retour à Reims (Fragments) – (Returning to Reims (Fragments)) di Jean-Gabriel Périot

1h23

The Souvenir Part II di Joanna Hogg

1h46

Yong an zhen gu shi ji (Ripples of Life) di Shujun Wei

2h

Face à la mer, The Sea Ahead di Ely Dagher

1h56 – Opera prima

Séance Spéciale

The Souvenir di Joanna Hogg

2h