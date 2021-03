News Cinema

Carosello Carosone: il trailer e il poster ufficiali del film tv in onda in prima visione su Rai 1

Mauro Donzelli di 08 marzo 2021 3

In arrivo su Rai 1 un film tv in prima assoluta, Carosello Carosone, diretto da Lucio Pellegrini e dedicato al musicista partito da Napoli e diventato famoso in tutto il mondo. Vi presentiamo il poster e il trailer ufficiali del film.