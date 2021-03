Carosello Carosone, Il napoletano che volle fa' l'americano: video interviste al regista e ai protagonisti

News Cinema

Eduardo Scarpetta è l'ottimo protagonista del film televisivo per Rai 1 Carosello Carosone, omaggio al grande cantante e artista musicale napoletano, ce ne parla insieme al regista Lucio Pellegrini e la protagonista Ludovica Martino.

È probabilmente il musicista italiano più famoso al mondo, Renato Carosone, anche se non sono molti che conoscono la sua vita avventurosa e piena di amore: per la musica, naturalmente, ma anche per la sua compagna di vita, Lita. Tutti però conosciamo canzoni come Tu può fà l’americano, uno dei tre brani dell’artista napoletano arrivati al primo posto della classifica dei dischi più venduti in America, un record ancora ineguagliato per un cantante italiano.

Tratto dal libro Carosonissimo, scritto da Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore, Rai 1 trasmette giovedì 18 marzo alle 21.25, Carosello Carosone, un film per la televisione che ne racconta lo straordinario percorso di vita e artistico, dal diploma al Conservatorio a metà anni ’30 al trionfale concerto nel 1958 alla Carnegie Hall di New York.

Ci parlano di Carosello Carosone, in due interviste video, i due protagonisti, Eduardo Scarpetta (Carosone) e Ludovica Martino (Lita), e il regista, Lucio Pellegrini, insieme al compare di una vita del cantante, Gegè Di Giacomo, interpretato da Vincenzo Nemolato.

Carosello Carosone: La nostra Intervista a Eduardo Scarpetta e Ludovica Martino - HD

Carosello Carosone: La nostra Intervista a Lucio Pellegrini e Vincenzo Nemolato - HD

foto di Andrea Pirrello