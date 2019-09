Carolina Crescentini e Francesco Motta hanno detto sì!

News Cinema

L'attrice e il cantautore, insieme da due anni e molto legati, si sono sposati sabato 7 settembre con rito civile, in presenza degli amici di sempre. Un matrimonio riservato ma condiviso sui social dagli sposi.

Belli, stilosissimi e innamorati pazzi: come non provare simpatia per una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, quella formata dall'attrice Carolina Crescentini e dal cantautore e polistrumentista Francesco Motta? Dopo un affiatatissimo legame che va avanti da un paio di anni, i due fidanzati, entrambi in bianco Gucci, hanno suggellato il loro legame con un matrimonio civile in un resort toscano, nel pomeriggio di sabato 7 settembre.

Grazie ai social degli sposi e dei partecipanti le foto non sono mancate, e ci piace davvero tanto questo matrimonio semplice e romantico, fuori dalle esclusive vendute a peso d'oro ai rotocalchi e condiviso con amici di sempre, come gli Zen Circus - il cui frontman Andrea Appino ha fatto da testimone allo sposo - e Nada, la "sorella maggiore" di Motta, che ne ha tenuto a battesimo la carriera.

Ai due sposini auguri di ogni felicità dalla redazione di Comingsoon!