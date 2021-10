Caro Evan Hansen: il trailer italiano dell'adattamento del musical di Broadway in programma alla Festa di Roma

News Cinema

Un musical di Broadway di grande successo su un adolescente alle prese con un'ansia sociale, vi presentiamo il trailer italiano di Caro Evan Hansen, diretto da Stephen Chbosky, che sarà presentato nella selezione della Festa di Roma, insieme ad Alice nella città.

Un musical che ha conquistato milioni di spettatori a teatro, nel cuore di Broadway. Caro Evan Hansen ha vinto Tony, Emmy e Grammy, i grandi premi dell'entertainment americano, insieme agli Oscar. Ora arriva un adattamento per il grande schermo, diretto da Stephen Chbosky, regista di film sulle complessità del crescere come Noi siamo infinito e Wonder. Vi presentiamo il trailer italiano del film, che sarà presentato da Alice nella città e la Festa del Cinema di Roma.

Caro Evan Hansen vede come protagonista Ben Platt, che torna anche al cinema a indossare i panni dell'ansioso e solitario studente liceale che ha emozionato tanti spettatori a teatro. Un adolescente che cerca di orientarsi in un'epoca travolta dalla crudeltà dei social media. Una ricerca di sé stesso, e di un proprio spazio nel mondo. Scritto da Steven Lavenson (autore premio Tony per lo spettacolo a Broadway) e con le musiche di Benj Pasek & Justin Paul (La La Land), è interpretato anche da Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg.

Il film sarà distribuito prossimamente da Universal Pictures Italia.

Il trailer italiano del musical Caro Evan Hansen