Caro Evan Hansen: due pigri amici in pista in una clip in anteprima esclusiva del film, da oggi al cinema

Arriva oggi in sala Caro Evan Hansen, adattamento firmato Stephen Chbosky del celebre musical con Ben Platt, che è anche protagonista del film con Amy Adams e Julianne Moore. In occasione dell'uscita, vi mostriamo una buffa e tenera clip in anteprima esclusiva.

Due ragazzi con l'aria un po’ da nerd corrono, o meglio camminano, sulla pista di atletica della scuola. Sono due liceali e parlano di un misunderstanding. Uno ha gli occhiali e l'altro, che quasi balbetta, sembra particolarmente insicuro. Il primo è spiritoso, e il duetto dà vita a una scena quasi comica. La scena, tuttavia, appartiene a un film che non è esattamente una commedia, ma un racconto agrodolce con protagonista un teenager affetto da un disturbo di ansia sociale. Si chiama Evan Hansen e a raccontare la sua storia è il film Caro Evan Hansen.

La squadra creativa di Caro Evan Hansen

Caro Evan Hansen è l'adattamento del musical del 2015 "Dear Evan Hansen", con musiche e parole di Benj Pasek e Justin Paul e libretto di Steven Levenson. A dirigere la trasposizione ci ha pensato Stephen Chbosky, un regista che è bravissimo a esplorare le insicurezze e le inquietudini degli adolescenti, come dimostra il suo film d'esordio Noi siamo infinito, ispirato al romanzo epistolare "Ragazzo da parete" e interpretato da Logan Lerman, Emma Watson ed Ezra Miller. Chbosky ha firmato anche il tenero Wonder con Jacob Tremblay, anch'esso tratto da un libro.

Il musical che è alla base di Caro Evan Hansen ha vinto sia Tony Award che Emmy Award, e dallo spettacolo il film ha preso in prestito tanto l'interprete principale Ben Platt quanto l'autore Steven Levenson, autore della sceneggiatura. Non mancano le musiche di Pasek e Paul, a cui dobbiamo celebri brani come "You Will Be Found", "Waving Through a Window", "For Forever" e "Words Fail", che puntualmente ascoltiamo in 137 minuti di immagini. Accanto a Platt recitano Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Danny Pino, Colton Ryan, DeMarius Copes.

La trama di Caro Evan Hansen

E veniamo alla trama di Caro Evan Hansen, che arriva in sala oggi, 2 dicembre 2021, ed è distribuito da Universal Pictures.

Come dicevamo, il film narra di uno studente di liceo di nome Evan Hansen che non ha molti amici a causa di un disturbo di ansia sociale ma che vorrebbe essere accettato dai compagni di scuola, che però sono molto presi dalla loro vita gioiosa e frenetica. Un giorno, un suo compagno di classe che lo derideva e ha scritto il suo nome sul suo braccio ingessato si toglie la vita, ed Evan viene scambiato per il suo unico amico. Lungi dal chiarire l'equivoco, Evan si presta alla finzione, riuscendo però ad aprirsi e a guadagnarsi la stima e la fiducia di molte persone.

La clip in anteprima esclusiva di Caro Evan Hansen

Ed ecco la clip in anteprima esclusiva di Caro Evan Hansen, in cui Ben Platt recita con Nick Dodani, che ricordiamo nella serie tv Atypical.