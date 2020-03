Carlo Verdone: restate a casa e guardate i miei film! - video

News Cinema

L'attore e regista ci invita ad affrontare il Coronavirus andando su Infinity, dove sono disponibili 13 sue commedie.

Carlo Verdone, come hanno fatto molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo in questi giorni, ci invita caldamente a restare a casa per difenderci dal Coronavirus, e se lo dice lui che sa tutto di dottori, medicine e malanni vari, dobbiamo credergli, e obbedire. L'attore e regista, nel raccomandarci la quarantena, ci dà anche una buona notizia. Ci spiega, in altre parole, come passare il tempo in sua compagnia. Nel catalogo di Infinity, ci sono infatti ben 13 commedie da lui dirette e interpretate. Si va da grandi classici come Borotalco, Bianco, rosso e Verdone e Acqua e sapone a Maledetto il giorno che t'ho incontrato e Gallo Cedrone. Fra i titoli più recenti, L'amore è eterno finché dura. Se decidete di accordare la vostra preferenza a Borotalco, e qualcosa ci dice che lo farete, sappiate che si tratta di una versione restaurata proprio da Infinity.

Come ci ricorda lo stesso Verdone, in questi tempi di Coronavirus Infinity ha raddoppiato la sua offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova: registrandosi su infinitytv.it, si potrà usufruire del servizio gratuitamente per 60 giorni.

Il nuovo film di Carlo Verdone Si vive una volta sola sarebbe dovuto uscire il 27 febbraio scorso, poi è stato rimandato. Quando finalmente riapriranno i cinema, lo trovaremo probabilmente ad aspettarci.