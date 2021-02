Carla: al via il film sulla vita di Carla Fracci con Alessandra Mastronardi

News Cinema

Andrà in onda prossimamente su Rai1 il primo film biografico dedicato alla ballerina italiana Carla Fracci, che sarà interpretata da Alessandra Mastronardi. Le riprese sono cominciate a Roma.

Sono cominciate a Roma le riprese di Carla, il primo biopic dedicato a Carla Fracci, ovvero la più grande ballerina italiana di tutti i tempi. A interpretarla sarà Alessandra Mastronardi, che verrà diretta da Emanuele Imbucci.

Carla è una coproduzione Rai Fiction - Anele e andrà in onda prossimamente su Rai1. Il film è prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni, è liberamente tratto dall'autobiografia di Carla Fracci "Passo dopo passo - La mia storia" e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei.

Carla ripercorre la vita e la carriera di una delle stelle più fulgide della danza. La incontriamo bambina nell'immediato dopoguerra, poi ragazza e giovane donna nella Milano degli anni '50-'60. Il film si sofferma quindi sulla sua scalata al successo e sulle sue scelte familiari.

Scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani, con la collaborazione di Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni, Carla non verrà girato solamente a Roma. La troupe e il cast si sposteranno a Orvieto e a Milano, in particolare al Teatro alla Scala, che per la prima volta apre le porte a una produzione fiction, concedendo l'autorizzazione di girare all'interno dei suoi spazi. Ciò non stupisce, dal momento che proprio nell'accademia di danza del Teatro alla Scala la Fracci ha mosso i suoi primi passi nel 1946.