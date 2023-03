Carl's Date, Elemental riporta Up al cinema con un cortometraggio

News Cinema

Elemental è il nuovo film d'animazione Pixar, il cui debutto al cinema è previsto nel mese di giugno negli USA e riporterà il mondo di Up in sala con un nuovo cortometraggio intitolato Carl's Date.

Sono trascorsi 14 anni dall’uscita di Up al cinema, film d’animazione Pixar che a distanza di tempo tornerà in sala, seppur con un cortometraggio. Tutto merito di Elemental, la nuova creazione in casa Pixar che approderà questa estate sul grande schermo e porterà con sé un pizzico del mondo colorato e fortemente emotivo di Up. Si intitola Carl’s Date il nuovo cortometraggio ambientato nel mondo di Up che accompagnerà il debutto di Elemental in sala.



Elemental: Il Trailer Ufficiale del Film Disney Pixar - HD

Carl’s Date, il cortometraggio ambientato nel mondo di Up accompagna l’uscita di Elemental

Non è la prima volta che Pixar decide di accompagnare un film in uscita con un cortometraggio, che in genere precede la pellicola. L’ultimo risale a Gli Incredibili 2 del 2018, preceduti da Bao, un corto scritto e diretto da Domee Shi. Grazie ad Elemental, il cui appuntamento è stato fissato per giugno 2023, anche il mondo di Up tornerà sul grande schermo e questa volta racconterà come se la passa Carl dopo quanto accaduto nel suo lungometraggio d’animazione del 2009. Si intitola Carl’s Date per un motivo: ricorderete la sua bellissima storia d’amore in Up, vero? Sua moglie Ellie purtroppo non c’è più e Carl si ritroverà coinvolto nel mondo degli appuntamenti. Il primo, dopo la morte della cara Ellie, lo terrorizza.