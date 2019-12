Carey Mulligan nel trailer della revenge comedy femminista Promising Young Woman

News Cinema

L'attrice in un ruolo decisamente diverso dal solito nella black comedy di Emerald Fennell, showrunner della seconda stagione di Killing Eve, al suo debutto alla regia.

Il 17 aprile 2020 uscirà in America una black comedy femminista molto originale, Promising Young Woman, ovvero Una giovane donna promettente, di cui vi presentiamo l'accattivante trailer.

Nel ruolo protagonista troviamo un'insolita Carey Mulligan, in un cast pieno di volti noti, tra cui Connie Britton, Adam Brody, Bo Burnham, Alison Brie, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Molly Shannon, Laverne Cox e Jennifer Coolidge.

Carey Mulligan è Cassie, una ragazza che voleva fare il medico ma che è rimasta traumatizzata in seguito a uno stupro (per il quale, per di più, non è stata creduta dagli amici e compagni di scuola). Conduce così una doppia vita e di sera va nei locali, si finge ubriaca, e aspetta che il "bravo ragazzo" di turno ci provi per mettere in atto la sua vendetta.

Una revenge comedy in perfetto stile MeToo, con tanto di simboliche scarpe rosse, che rappresenta il debutto alla regia della talentuosa Emerald Fennell, attrice e showrunner della seconda stagione di Killing Eve.