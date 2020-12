Carbonia Film Festival online presenta...: i film vincitori delle ultime edizioni del Festival arrivano in streaming gratuito

News Cinema

Carbonia Film Festival online presenta è la nuova rassegna targata Carbonia Film Festival: 4 appuntamenti mensili con i film vincitori delle ultime edizioni in streaming gratuito.

Anche se l'edizione 2020 del Carbonia Film Festival si è conclusa l'11 ottobre, la manifestazione cinematografica sarda dedicata agli importanti temi del lavoro e delle migrazioni espande l'appuntamento con il cinema di qualità con un insieme di film disponibili gratuitamente in streaming su tutto il territorio nazionale. Nasce così Carbonia Film Festival online presenta, una nuova rassegna targata Carbonia Film Festival che comprende film vincitori delle ultime dizioni. Gli appuntamenti saranno uno al mese, la visione sarà naturalmente gratuita e la piattaforma di riferimento sarà online.sardegnaumanitaria.it.

Si comincerà con Europa, "Based On A True Story" di Kivu Ruhorahoza, che ha vinto il Premio Miglior Film per l'edizione 2020 e che è un racconto sulle tensioni sociali e razziali in Gran Bretagna e in Europa, in cui la finzione narrativa si alterna ad immagini di scontri sociali e manifestazioni per le strade di Londra. Europa, "Based On A True Story", di cui vediamo un'immagine nella foto dell'articolo, sarà disponibile dal 16 dicembre al 14 gennaio, quando lascerà il posto a Black Mother, vincitore del Premio Giuria Circoli del Cinema 2018. Diretto da Khalik Allah, artista di origine giamaicana-iraniana che è uno dei fotografi e registi più significativi della new wave americana nonché membro dell’agenzia fotografica Magnum dal 2020, questo film è un'esplorazione dell’identità giamaicana tra sacro e profano, presente e passato, passando attraverso i tre trimestri della gravidanza di una donna. Sarà poi la volta di Amateurs di Gabriela Pichler, commedia tra osservazione sociale e umorismo premiata a Carbonia come Miglior Film, che racconta le disuguaglianze di classe e razziali in Svezia. Arriverà quindi El Futuro Perfecto di Nele Wohlatz, che dopo il successo al Festival di Locarno nel 2016, si è aggiudicato il Premio Miglior Film al Carbonia Film Festival 2016. Si tratta di una commedia sulla comunicazione, il linguaggio e lo spaesamento di chi va in un altro paese e deve impararne la lingua.

Ma non finisce qui, perché il palinsesto degli appuntamenti si arricchirà di altri titoli di cortometraggi presentati nelle passate edizioni del Carbonia Film Festival, oltre che di un titolo al mese selezionato dal catalogo di Ex-Di’ Memorie in Movimento - La Fabbrica del Cinema, il centro di raccolta e produzione della memoria storico-audiovisiva del territorio. Ogni titolo sarà disponibile gratuitamente per 30 giorni, a partire dalla prima programmazione, con un accesso limitato fino a 500 posti nella sala virtuale. Per maggior informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del Carbonia Film Festival Carboniafilmfest.org.