Carbonia Film Festival: nel 2020 un’edizione ibrida, sempre su lavoro e migrazioni

Quest'anno, dal 6 all'11 ottobre, il Carbonia Film Festival si affiderà a una piattaforma streaming, senza dimenticare una serie di appuntamenti in giro per la città sarda.

Si svolgerà dal 6 all'11 ottobre 2020 la nuova edizione del Carbonia Film Festival, manifestazione cinematografica sarda che ruota intorno ai due fondamentali temi del lavoro e delle migrazioni e che ha il suo direttore artistico in Francesco Giai Via. Ovviamente, a causa del Coronavirus non ancora debellato, non sarà possibile fare un festival classico e quindi il Carbonia Film Festival sarà prevalentemente online. La sua programmazione sarà visibile grazie all'accordo con un partner importante come Festival Scope, piattaforma internazionale che negli anni si è imposta come un attore importante nell'industria cinematografica e che durante l'emergenza Covid-19 è stata partner di festival come CPH:DOX e Vision du Réel.

La selezione del Carbonia Film Festival varcherà i confini regionali e sarà fruibile nazionalmente, anche se non mancherà una selezione di appuntamenti pensati appositamente per la città. Le sezioni rimarranno le stesse: un concorso internazionale di lungometraggi, un concorso internazionale di cortometraggi e una serie di eventi speciali. Gli spettatori "virtuali" potranno inoltre accedere a una serie di incontri e di masterclass online.

"Viviamo una fase in cui i limiti del nostro agire quotidiano sono sottoposti costantemente ed in modo spesso imprevedibile a variazioni, aggiustamenti e cambiamenti repentini" - ha dichiarato Francesco Giai Via. "Come festival lavoriamo da sempre con costanza sulla costruzione di forme di partecipazione del pubblico e oggi queste vanno forzatamente ripensate con il massimo della creatività e della flessibilità possibile. Per spirito e attitudine preferiamo guardare ai limiti come base per la costruzione di nuove opportunità ed è in quest'ottica che abbiamo deciso di costruire quello che sarà Carbonia Film Festival 2020, un evento ibrido in cui conviveranno proiezioni e incontri online con un gruppo di eventi pensati e costruiti per il pubblico della nostra città. Un festival radicato nella sua storia ma che, non solo per obbligo ma anche per scelta, vuole guardare al futuro e alle sue possibilità".

Il Carbonia Film Festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda, insieme alla Regione Autonoma della Sardegna e al comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission. L'edizione 2020 si arricchisce di un bellissimo poster realizzato da Sarah Mazzetti, illustratrice e fumettista bolognese che ha collaborato con The New York Times, The New Yorker e The Guardian, e che nel 2017 ha pubblicato il suo primo fumetto per bambini, "I gioielli di Elsa".