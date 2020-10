Carbonia Film Festival 2020: i vincitori di un'edizione ibrida ma di grande successo

News Cinema

Al Carbonia Film Festival trionfano Europa "Based on a True Story", Overseas, Bloody Nose, Empty Pockets.

Si è conclusa con successo e con l'annuncio dei film vincitori l'edizione 2020 del Carbonia Film Festival, la manifestazione cinematografica dedicata a migrazioni e lavoro, due temi fondamentali e soprattutto attuali. Dopo sei intense giornate di cinema, ecco il verdetto delle giurie.

La Giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi, composta Paolo Bertolin, Marcello Sannino e Manuela Buono, ha assegnato il Premio Miglior Film, del valore di 4.000 euro, a Europa, "Based on a True Story" di Kivu Ruhorahoza, con la seguente motivazione: "La giuria ha deciso di segnalare un'opera che incorpora dialetticamente nella sua forma la riflessione personale e politica del cineasta. Il suo film interroga il ruolo del cinema nella discussione contemporanea sull'identità e la rappresentazione del migrante. Gli interrogativi e le contraddizioni che il regista solleva attraverso il testo filmico attivano un dialogo aperto e fruttuoso con lo spettatore".

Ha vinto invece il Premio Ucca Carbonia Film Festival per il miglior film del Concorso Internazionale Lungometraggi, del valore di 1.000 euro e attribuito da una giuria nominata dall'Unione Circoli Cinematografici dell'Arci e composta da Antonio Borrelli, Marino Canzoneri e Chiara Malerba, Overseas di Sung-A Yoon. Ecco la motivazione: "Per la capacità di raccontare con ironia ed empatia attraverso uno spaccato inconsueto - una scuola di formazione alla migrazione - la condizione di donne costrette a sottomettersi a un regime di lavoro disumano in una terra straniera, il tutto restituito con una cifra stilistica consapevole, che, mediante l'uso della camera e la cura della composizione, riesce a raccogliere la sintesi di quella esperienza".

La giuria ha assegnato inoltre una Menzione Speciale a Bloody Nose, Empty Pockets di Bill & Turner Ross "Per l'idea di mostrare come un luogo possa diventare spazio di confronto e incontro di un'umanità ai margini, spesso oscurata nella narrazione contemporanea degli Stati Uniti e in straordinaria contrapposizione al sogno americano".

Il Premio del Pubblico, del valore di 1.000 euro, attribuito dagli spettatori che hanno potuto votare anche online, è andato a Bloody Nose, Empty Pockets di Bill & Turner Ross, con una media voti di 4,84 su 5.

Passando al Concorso Internazionale Cortometraggi, la Giuria Sardegna Film Network, composta dalla rete dei festival di cinema sardi - riuniti sotto l'egida della Fondazione Sardegna Film Commission - di cui fanno parte Joe Bastardi, Dolores Calabrò, Massimiliano Mazzotta, ha assegnato il Premio Concorso Internazionale Cortometraggi, di 1.000 euro, a So What If The Goats Die di Sofia Alaoui "Per la capacità di mettere in scena lo spettro delle urgenze umane, e al contempo ribaltare gli equilibri, relativizzando il senso della nostra esistenza; e per averlo fatto utilizzando un linguaggio fresco e mai lusinghiero".

La giuria ha assegnato inoltre una Menzione Speciale a Genius Loci di Adrien Mérigeau "Per la forza estetica impetuosa attraverso la quale restituisce il mondo interiore della protagonista; per averci portato in un mondo fatto di sensazioni, paure e angosce dandoci la possibilità di visualizzarle".

Il Premio Giuria Cinema Giovani al miglior cortometraggio, assegnato da una giuria composta dalle partecipanti e dai partecipanti al Programma Carbonia Cinema Giovani che quest'anno si è svolto online, per un valore di 500 euro, è andato sempre a Genius Loci di Adrien Mérigeau "Per il sapiente e raffinato uso di un’animazione sorprendente, vibrante e Kandinskyana. Lo spettatore viene catapultato all'interno della psiche di una giovane ragazza, divisa fra pregiudizi culturali e classismo sociale, persa nel caos della città, gabbia nemica ma anche non-spazio antropomorfo in cui tutto è possibile. Viaggio mistico e surreale che diventa liberazione, catarsi, scioglimento dell’io nel magma dell’esistente, oltrepassando la questione identitaria. Un perfetto connubio di magia e perturbamento rendono quest'opera un esempio di ciò che il cinema può fare: divenire-tutto di forme e suoni in perenne metamorfosi".

Infine, una giuria composta da studenti e studentesse degli istituti di istruzione superiore Gramsci Amaldi e Angioy di Carbonia e Lussu di Sant'antioco ha tributato il Premio Giuria CFF Scuole, del valore di 500 euro, ancora a Genius Loci di Adrien Mérigeau "Per l'animazione fluida e intensa che evidenzia la grande sensibilità dell'autore e la capacità di rappresentare, attraverso l'atmosfera caotica della metropoli, l'inquietudine del genio umano. Interessante il riferimento al Genius Loci dell'antica cultura Greco-Romana".

I film vincitori, che verranno premiati questa sera a Carbonia, saranno disponibili in streaming gratuito su tutto il territorio nazionale ancora per la giornata di domenica 11 ottobre sulla piattaforma del festival carboniafilmfest.org