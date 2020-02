Carbonia Film Festival 2020: dal 6 all'11 ottobre la decima edizione della manifestazione su lavoro e migrazione

News Cinema

E’ stato aperto il bando di iscrizione al concorso.

Si svolgerà dal 6 all'11 ottobre del 2020 a Carbonia, in Sardegna, la decima edizione del Carbonia Film Festival, che ruota intorno ai temi migrazione e lavoro e che negli anni ha ospitato importanti personalità del mondo del cinema come Laurent Cantet, Soudade Kaadan, Isabella Ragonese, Claudia Gerini, Alessandro Borghi, Vinicio Marchioni, Nele Wohlatz, Phaim Bhuiyan.

Nata nel 1999 come Mediterraneo film Festival, la manifestazione ha cambiato nome nel 2016 e ha il suo direttore artistico in Francesco Giai Via, che ha dichiarato a proposito dell’edizione 2020: "La decima edizione del festival rappresenta un traguardo molto importante per la nostra manifestazione. Il Carbonia Film Festival ha raccolto e vinto la sfida di posizionare la città nel panorama internazionale dei festival, lavorando sulla formula di un evento raccolto e conviviale in cui l'approfondimento e la sperimentazione sono andate di pari passo con una atmosfera calorosa e informale. Il tutto partendo da una selezione di qualità, curiosa e avventurosa, che ha saputo trovare con film e ospiti un equilibrio fra la ricerca sui nuovi linguaggi e la centralità dei temi storici del lavoro e delle migrazioni. Il racconto del contemporaneo, missione che sta al centro del lavoro del festival, non poteva che essere contemporaneo anche nella sua forma".

Il Carbonia Film Festival ha due sezioni competitive: lungometraggi internazionali (fiction e documentari di durata superiore ai 60 minuti) e cortometraggi internazionali (film di durata inferiore ai 30 minuti). I premi sono sei, di cui tre per i lungometraggi e tre per i corti: il Premio Miglior Film (4.000 Euro), il Premio del Pubblico (1.000 Euro), il Premio Ucca Carbonia Film Festival (1000 Euro), il Premio Concorso Internazionale Cortometraggi (1500 Euro), il Premio Giuria Cinema Giovani (500 Euro)e il Premio Giuria Scuole (500 Euro).

Già dal 12 febbraio è possibile consultare il testo del bando sul sito carboniafilmfest.org, e accedere al modulo di iscrizione online con tutte le informazioni dettagliate. Il bando, che ha carattere internazionale, resterà aperto sino al prossimo 31 maggio. Il Carbonia Film Festival è organizzato dal Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria - Fabbrica del Cinema, insieme alla Cineteca Sarda e con il sostegno della Sardegna Film Commission.