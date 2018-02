Caravaggio - L'anima e il sangue è il documentario d'arte più visto al cinema e torna in sala il 27 e il 28 marzo

Nell'uscita evento di soli tre giorni, Caravaggio - l'Anima e il Sangue, prodotto da Sky e Magnitudo Film e distribuito da Nexo Digital in 353 sale, ha portato al cinema 130.000 spettatori, registrando un incasso di 1.200.000 euro, con una media per sala molto alta e diventando il documentario d’arte più visto al cinema in Italia. Una circostanza che ricorda il boom di altre uscite evento come Loving Vincent o Your Name.

Come avvenne in quest'ultimo caso, dato il tutto esaurito registrato in moltissime sale, Sky e Nexo Digital sono liete di annunciare la replica in contemporanea nazionale, prevista i prossimi 27 e 28 marzo. L'elenco delle sale sarà pubblicato a breve su sito di Nexodigital.

Dai creatori di Raffaello - il Principe delle Arti e di Firenze e gli Uffizi, Caravaggio - l’Anima e il Sangue è un viaggio attraverso le opere e i tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio, uno degli artisti più amati, controversi e misteriosi della storia dell'arte. Una delle prime produzioni in Italia girate in 8K, si avvale della consulenza scientifica del prof. Claudio Strinati e del prezioso contributo di Manuel Agnelli, che doppia l'io interiore di Caravaggio. Si prevede una distribuzione internazionale.

