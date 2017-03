Cara Delevingne e Jaden Smith nel dramma romantico Year in a Life

La carriera cinematografica dell'ex modella Cara Delevingne è decisamente decollata dopo Suicide Squad. Mentre aspettiamo di vederla in Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson e in un paio d'altri film, giunge notizia che ne interpreterà uno che - chissà perché - da lei non ci aspettavamo.

Si tratta del dramma romantico Year in a Life, che la vede in coppia col figlio d'arte Jaden Smith e che è diretto dal regista sloveno Mitja Okorn, da una sceneggiatura di Jeffrey Addiss e Will Matthews.

La storia è quella di un ragazzo di diciassette anni che decide di regalare alla sua ragazza, gravemente malata, tutta una vita insieme nell'anno che le resta da vivere (non abbiamo idea di cosa questo significhi).

Le riprese inizieranno questa primavera a Toronto.