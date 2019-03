Captive State, una clip in anteprima esclusiva del thriller di fantascienza con John Goodman e Vera Farmiga

Nel mondo di Captive State, gli alieni sono sbarcati sulla Terra, e l'hanno colonizzata.

Sono loro a comandare adesso, in ogni parte del mondo, e a tenere in mano le redini del potere politico, economico, legislativo. Come sempre, per ogni oppressione c'è un popolo di oppressi che si rassegna o si adatta, ma c'è anche una resistenza. Che magari sarà anche minoritaria numericamente, ma che è organizzata e motivata, per quanto segreta.

E in Captive State accade che uno di quelli che si sono rassegnati e adattati, Gabriel Drummond (interpretato da Ashton Sanders), viene a contatto con la resistenza, e con qualcuno che è legato al suo passato, e questo ovviamente sconvolge il suo mondo, mentre qualcun altro (nel caso specifico, John Goodman), osserva in silenzio e approfitterà della situazione.

Ce lo racconta questa clip in anteprima esclusiva del film di Rupert Wyatt, che sarà nei nostri cinema dal prossimo 28 marzo.



Captive State: Clip Italiana Esclusiva del Film - HD