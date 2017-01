Captive State: rivelata la trama del film sci-fi con John Goodman

Captive State è il titolo del film di fantascienza che il regista Rupert Wyatt (L'alba del pianeta delle scimmie) si appresta a girare in queste settimane, con John Goodman e Ashton Sanders. Ora sappiamo anche qualcosa di più della storia che racconterà. Scritto dall'autore con sua moglie Erica Beeney, si tratta di una storia distopica ambientata in una Chicago del futuro, dieci anni dopo l'inizio di un'occupazione aliena. Secondo il listino della Lionsgate, che distribuirà il lungometraggio, il film "usa una concreta ambientazione sci-fi per far luce su un moderno stato di polizia, sulle minacce alle libertà civili e sul ruolo del dissenso all'interno di una società autoritaria".

Il copione aveva già fatto gola a diverse case di produzione, ma qualche tempo fa l'ha spuntata la Participant Media, legata per distribuzione alla Lionsgate. Dopo L'alba del pianeta delle scimmie, Wyatt rinunciò al sequel, preferendo dirigere nel 2014 il The Gambler con Mark Wahlberg, proseguendo poi col pilot della serie The Exorcist nel 2016. Goodman è apparso di recente in 10 Cloverfield Lane.