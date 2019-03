Captive State: poster e trailer finali italiani del film con John Goodman e Vera Farmiga

Il 28 marzo è il giorno da cerchiare sul calendario se volete vedere una storia ambientata in un futuro distopico diretta da Rupert Wyatt, già regista dell'apprezzato L'alba del pianeta delle scimmie. Il film di cui stiamo parlando è Captive State, ambientato in una Chicago che da dieci anni è sotto il controllo di una civiltà extra terrestre, così come lo è il resto del mondo. Gli umani si dividono in due fazioni, coloro che accettano il nuovo governo e coloro che invece si oppongono dando vita alla Ribellione. Gli attori chiamati a dar vita ai personaggi principali sono John Goodman, Vera Farmiga e Ashton Sanders. L'hashtag di riferimento per partecipare alle conversazioni sul film è #CaptiveStateIlFilm. Qui sotto potete vedere il poster definitivo italiano e il trailer finale di Captive State, distribuito in Italia da Adler Entertainment.







Captive State: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD