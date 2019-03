Captain Marvel supererà gli incassi di Wonder Woman

Due settimane di programmazione e 779 milioni di euro d'incasso su scala mondiale. Era bastato il primo weekend per capire la portata del successo di Captain Marvel, il primo film di supereroi del Marvel Cinematic Universe con una protagonista femminile.

Sul fronte delle supereroine era stata la DC Comics ad aprire la strada con Wonder Woman, cancellando dalla memoria quei tentativi fallimentari di più di un decennio fa di nome Elektra e Catwoman. Dopo l'apparizione in Batman v Superman, l'amazzone con i superpoteri interpretata da una Gal Gadot che ha in effetti un po' l'aspetto di una dea, era pronta al grande passo e il pubblico ha risposto in modo entusiasta. Wonder Woman ha incassato sul mercato statunitense 412 mln di dollari che sommati ai 409 del resto del mondo (in Italia 3,4 mln di euro), hanno portato il film a chiudere con un totale globale di 821 mln di dollari.

La supereroina di Brie Larson è invece una donna più terrena che deve imparare a scoprire e gestire il suo immenso potenziale, il cui film è il 21° di un universo cinematografico che ha ormai la fan base più solida del pianeta. Non c'è una guerra tra eroine di diverse major, entrambi i film sono di grande successo (tanto che a ottobre di quest'anno vedremo il sequel Wonder Woman 1984) ma è divertente sbirciare i numeri e metterli accanto uno all'altro. Captain Marvel fino ad oggi ha accumulato 270 mln di dollari negli Stati Uniti e 509 nel resto del mondo (in Italia sono già 7,7 min di euro). Totale, appunto, 779 mln. Ci vorrà soltanto una settimana o poco più per superare gli 821 della collega amazzone. E comunque, accostare i numeri è divertente anche in casa Marvel. Il film con Brie Larson si appresta a superare Guardiani della Galassia per diventare il decimo incasso di tutto l'MCU, ma è ancora da vedere dove potrà realmente arrivare.

Captain Marvel: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD