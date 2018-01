Captain Marvel: la prima foto sul set con Brie Larson nel costume della supereroina

Nei fumetti è stato incarnato da molti supereroi, uomini e donne. Protagonista di questo primo film su Captain Marvel è il personaggio di Carol Denvers, interpretata come sappiamo di Brie Larson. Le riprese sono in corso a Los Angeles e il sito americano Page Six ci offre la prima chance di vedere l'attrice a figura intera con indosso il costume. I colori non vi tornano? In effetti dovrebbe esserci il rosso al posto del verde e, come potete vedere sotto, un fan si è già adoperato con photoshop per "correggere" cromaticamente la foto. È probabile che il costume abbia questo colore proprio perché gli esperti degli effetti digitali hanno previsto di intervenire in post-produzione modificando ed esaltando i colori della superoina.

Creato nel 1968, il personaggio di Captain Marvel, alias Carol Danvers, comparve per la prima volta nel tredicesimo numero della collana Marvel Super-Heroes. La ragazza ottiene i suoi superpoteri in seguito a un'esplosione che coinvolge la tecnologia aliena Kree. Successivamente diventa Captain Marvel, prendendo il posto del precedente supereroe che nel film è interpretato da Jude Law.