Captain Marvel è primo al boxoffice italiano del weekend: il primo assolo di un'eroina Marvel al cinema, interpretata da Brie Larson, è stato accolto in Italia con moderato entusiasmo. La buona partenza è da 4.856.000 euro, con media per sala di 5.270 euro per oltre 770 copie in circolazione. Indipendentemente dai risultati italiani, il film di Anna Boden & Ryan Fleck ha già portato a casa ben 455 milioni di dollari in pochi giorni.

Stabile in seconda posizione il Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, rilanciato dopo l'Oscar per il miglior film: la parabola antirazzista registra altri 743.000 euro, raggiungendo il totale italiano di 8.400.000. Nel mondo il lungometraggio di Peter Farrelly è arrivato a 242 milioni di dollari (su 23 di costo).

Entra al terzo posto Non sposate le mie figlie 2, seguito del film con Christian Clavier alle prese con generi stranieri, da accettare superando i pregiudizi: al primo weekend da noi totalizza 607.000 euro.