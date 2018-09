Captain Marvel, da Entertainment Weekly le prime immagini di Brie Larson nel ruolo della super-eroina

Captain Marvel arriverà in sala nel marzo del 2019, ma finalmente possiamo ammirare Brie Larson nei panni della super-eroina nata nel 1968 per i tipi ovviamente Marvel. Questa selezione di foto proviene da Entertainment Weekly. Al di là dell'aspetto, piuttosto fedele alla controparte disegnata a parte il potenziamento del costume/armatura, c'è grande attesa per il personaggio, ventilato deus ex machina di Avengers 4. Ricordiamo che la continuity cucinata dal boss Marvel Kevin Feige prevede un'introduzione del personaggio a marzo in questo prequel ambientato negli anni Novanta. Nella seconda parte di Infinity War, vedremo quindi Captain Marvel vent'anni dopo.

Nel cast sono previsti, tra gli altri, anche Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Ben Mendelsohn, Jude Law e Annette Benning.

Il film rappresenta inoltre la prima vera risposta femminista al buon successo del Wonder Woman di Patty Jenkins con Gal Gadot. E' infatti diretto a quattro mani da Ryan Fleck e Anna Boden, prima donna a sedersi dietro alla macchina da presa in un lungometraggio dei Marvel Studios (va però ricordato che la stessa Jenkins ci andò vicina per Thor: The Dark World, prima di lasciar perdere per divergenze creative). Ecco come la Boden ha descritto la protagonista sempre su Entertainment Weekly:

"Non è una super-eroina perfetta, con legami con l'altro mondo o qualche dio. Ciò che la rende speciale è la sua umanità. E' buffa, ma non ha sempre la battuta pronta. Sa essere una testa dura, spericolata, non prende sempre le decisioni migliori per se stessa. Ma dentro di sè ha tanta generosità e umanità, nel bene e nel male."