Captain Marvel, Brie Larson celebra il miliardo d'incasso con un nuovo poster

Ora che Captain Marvel ha superato il miliardo di dollari di incasso mondiale, sono inevitabili i festeggiamenti da parte di chi ha lavorato sul film: Brie Larson, interprete della prima mattatrice di un cinecomic Marvel Studios, ha usato Twitter per salutare i fan, rigirando anche un nuovo bellissimo poster stilizzato, realizzato dall'artista Tracie Chung. Tracie aveva già realizzato un poster di stile analogo nel periodo antecedente all'uscita del lungometraggio, quindi è giusto che sia lei a chiudere il cerchio. "Chiudere" relativamente, perché come sappiamo ormai tutti Captain Marvel tornerà in un ruolo cruciale tra una ventina di giorni nell'attesissimo Avengers: Endgame. Ecco le parole di ringraziamento di Brie:

Our girl Carol Danvers just joined the One Billion Club! Thank you endlessly for helping us cross this milestone. It has been a pleasure sharing this character with the world. I’ve loved seeing the cosplay, fan art and passionate words about our HERo. Higher Further Faster baby! pic.twitter.com/mOZcUt8L5q