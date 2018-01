Captain Marvel aggiunge DeWanda Wise al cast

Continua il periodo d'oro dell'attrice DeWanda Wise. Dopo essere stata scelta da Spike Lee come protagonista della sua serie Netflix She's Gotta Have It - appena rinnovata per una seconda stagione - la trentatreenne originaria di Baltimora è stata anche ingaggiata dalla Marvel per un ruolo di supporto nel prossimo Captain Marvel. La Wise affiancherà così i già annunciati Brie Larson nei panni dell'eroina protagonista, Samuel L. Jackson, Jude Law e Ben Mendelsohn.

Come noto il film sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck (Half Nelson, Mississippi Grind), che lavoreranno su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet (i prossimi Tomb Raider e Gotham City Sirens). Captain Marvel arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dall'8 marzo 2019.

Oltre che in She's Gotta Have It (riproposizione in forma seriale del primo film di Spike Lee Lola Darling) DeWanda Wise ha avuto ruoli importanti anche negli show Shots Fired e Underground, entrambi usciti nel 2017. Un anno decisamente importante per l'attrice, non c'è che dire...

Creato nel 1968, il personaggio di Captain Marvel, alias Carol Danvers, comparve per la prima volta nel tredicesimo numero della collana Marvel Super-Heroes. La ragazza ottiene i suoi superpoteri in seguito a un'esplosione che coinvolge la tecnologia aliena Kree. In seguito viene "promossa" e diventa Captain Marvel, rimpiazzando così il precedente supereroe che dovrebbe essere interpretato nel film da Jude Law.