Captain Marvel 2 e Ant-Man 3: presto al via le riprese

News Cinema

Comunicate le date di inizio produzione per i cinecomic Marvel Ant-Man 3 e Captain Marvel 2, che verranno in parte girati a Londra. Lo stato degli altri film Marvel.

La pandemia ha chiuso i cinema ma i set sono più attivi che mai, in previsione di una riapertura che tutti speriamo prossima. Anche la Marvel procede a spron battuto coi suoi progetti, e adesso conosciamo la data di inizio riprese sia per Captain Marvel 2 con Brie Larson che per Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo film dedicato al personaggio. Per entrambi la data di partenza è il 31 maggio e una parte delle riprese dei due cinecomic si svolgerà a Londra.

Dopo Londra, Captain Marvel 2 continuerà a Los Angeles, mentre Ant-Man 3 andrà ad Atlanta, location dove sta per concludersi la lavorazione di Spider-Man: No Way Home.

Gli altri film Marvel attualmente in fase di riprese sono Thor: Love and Tunder a Sydney e Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, a Londra, entrambi a metà lavorazione. Già completati, e da tempo, ci sono poi Gli Eterni e Shang-Chi, mentre Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà sul set verso la fine dell'anno.