Captain Marvel 2: Brie Larson forte come Schwarzenegger nel video di un allenamento punitivo

A pochi giorni dall'inizio delle riprese di The Marvels, alias Captain Marvel 2, Brie Larson posta su Instagram un video in cui si appende con tanto di zavorra.

In attesa dell'inizio ufficiale delle riprese di The Marvels (Captain Marvel 2), previste per il 31 maggio, Brie Larson continua ad allenarsi duramente, per essere perfettamente all'altezza di qualsiasi sforzo fisico, prodezza o acrobazia. L'attrice, che evidentemente fa una certa fatica (come chiunque nella sua situazione), ha voluto condividere con i suoi fan un video di una cosa "che voi umani non potreste immaginarvi" o comunque fare, a meno di non essere un Chris Evans o simili. Le simpatica Brie, infatti, non soltanto si appende e fa forza sulle braccia, ma deve anche sopportare il peso di una catena bella grossa…

Ecco cosa scrive l'attrice a commento del video e della canzone di sottofondo: "Solo Miley Cyrus riesce a tirare fuori la mia forza sovrumana per l'allenamento".

La canzone di Miley Cyrus che dà forza ed entusiasmo a Brie Larson è "Midnight Sky" e l'attrice è davvero brava nell'esercizio. Negli ultimi tempi Brie ha documentato la sua preparazione per The Marvels, che seguirà di 3 anni Captain Marvel (uscito nel 2019) e che arriverà in sala nel novembre del 2022 diretto non più da Anna Boden e Ryan Fleck ma da Nia DaCosta (la regista del nuovo Candyman), scelta che ha reso molto felice la Larson perché è la prima volta che una donna afroamericana è alla guida di un film di supereroi Marvel. Nel cast anche Iman Vellani, nel ruolo di Kamala Khan, e Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau.